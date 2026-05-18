В Башкирии изменится график движения электричек

В связи с производством работ, запланированных Куйбышевской железной дорогой, на перегоне Раевка – Давлеканово вносятся изменения в график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Башкортостанская ППК» .

22 мая электропоезд №7410 Раевка – Иглино отправится со станции Раевка на 9 минут раньше действующего расписания: Раевка (отпр. 04.40) – Иглино (приб.07.43).

27 мая этот же поезд отправится со станции Раевка на 18 минут раньше действующего расписания: Раевка (отпр. 04.31) – Иглино (приб. 07.43).

Поезд №6404 Раевка – Тавтиманово отправится со станции Раевка на 11 минут раньше действующего расписания: Раевка (отпр. 05.47) – Тавтиманово (приб. 09.22).

Ранее Башинформ сообщил о том, что жители Башкирии смогут проехать на электричках со скидкой.