Жители Башкирии смогут проехать на электричках со скидкой

С 1 мая по 28 сентября 2026 года на территории Башкирии установлен отдельный тариф для организованных групп пассажиров от 15 человек, позволяющий получить скидку до 50% от стоимости проезда, сообщает БППК.
Перевозка организованных групп, в том числе провоз их спортинвентаря, возможна на основании предварительной заявки. В ней необходимо указать планируемый маршрут, дату поездки и количество пассажиров. Срок подачи заявки составляет не менее 5 рабочих дней до планируемой даты поездки. Срок рассмотрения заявки – один рабочий день. Скидка предоставляется при следовании организованной группы на расстояние не менее 50 километров.
Ранее сообщалось, что в Уфе синхронизировали расписание автобусов и электричек.
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