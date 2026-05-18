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07:37 (UTC+5), 18 Мая 2026

Радий Хабиров присвоил жительнице Башкирии звание заслуженного юриста РБ

Фото: стоп-кадр видео | правительство Башкирии
Иван Вавилов

Доцент кафедры гражданского права Института права УУНиТ Олеся Гимадрисламова стала «Заслуженным юристом Республики Башкортостан». Почетное звание ей присвоил Глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства в ЦУРе.

«Мне очень радостно получить награду из рук Радия Фаритовича. Это человек, который мне дал очень хорошие знания по праву, по международному праву. Самым сложным экзаменом в моей жизни было сдавать международное право Радию Фаритовичу. Я очень горжусь полученным образованием, своей профессией. Стараюсь нашим олимпиадникам давать эти знания, потому что в их руках будущее нашей страны», — поделилась Олеся Гимадрисламова.

Ранее Хабиров наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников.

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