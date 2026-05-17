В Уфе следователи взялись за дело о бездомных собаках после жалоб жителей

Жители Орджоникидзевского района давно жалуются в соцсетях: рядом со школой живёт большая стая, животные часто проявляют агрессию. В прошлом году собаки напали на пенсионерку, но отлов так и не провели.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у руководителя башкирского управления СК Владимира Архангельского подробный доклад о расследовании и мерах по решению проблемы.

Ранее жителям Башкирии объяснили, как избежать укуса бродячей собаки.