В Уфе на улице Гоголя частично ограничат движение

По информации пресс-службы мэрии города, 18 мая с 7 до 18 часов будет перекрыта крайняя правая полоса проезжей части по ул. Гоголя, на участке от ул. Карла Маркса до Довлатовского переулка.

Как пояснили в муниципалитете, в столице пройдет XV открытый конкурс творчества и достижений в образовании детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов».

Ранее в Уфе начались масштабные покрасочные работы.