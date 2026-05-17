В Уфе начались масштабные покрасочные работы

В Уфе началась масштабная покраска элементов городской среды, которые делают улицы безопасными и уютными, сообщает администрация города.

Обновляются такие элементы, как перильные ограждения, столбы, кронштейны, стойки дорожных знаков, другие уличные конструкции. Перед проведением покрасочных работ проводится подготовка поверхностей для устойчивости наносимой краски. Используются современные эмали и лаки.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.