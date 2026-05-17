В ГАИ Уфы сообщили итоги массовых проверок водителей

По данным ведомства, мероприятие было направлено на выявление и пресечение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе рейда инспекторы проверили более 260 автомобилей. В результате 8 водителей оказались за рулём в состоянии опьянения, составлено более 60 административных протоколов за различные нарушения ПДД.

В ГАИ напомнили о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения ради безопасности всех участников движения.

Ранее в Уфе задержали несовершеннолетнего без водительского удостоверения.