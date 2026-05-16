В Уфе задержали несовершеннолетнего без водительского удостоверения

Сегодня, в первом часу ночи, при несении службы по обеспечению безопасности дорожного движения в Орджоникидзевском районе Уфы остановлен отечественный ВАЗ.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, в ходе проверки выяснилось, что юноша управляет автомобилем без водительского удостоверения, а также у него имелись признаки опьянения.

На место задержания вызвана мать несовершеннолетнего, при ней проведены процедуры отстранения и составления административных материалов.

За совершенные правонарушения юный водитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, и части 1 статьи 12.14 КоАП РФ.

Транспорт перемещен на специализированную стоянку.

Со слов самого юноши, он приобрел автомобиль на накопленные денежные средства, без ведома родителей.

В действиях родителей усматриваются признаки административного правонарушения предусмотренного статьей 5.35 КоАП РФ, в связи с чем собранные материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.