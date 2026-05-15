Жителей Башкирии ожидают жаркие выходные

По данным синоптиков, в пятницу, 15 мая, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха составит +24, +29°.

В субботу и воскресенье, 16 и 17 мая, также будет без осадков. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +10, +15°, по востоку до +5°, днем +24, +29°.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии прогнозируется по-летнему теплая погода.