В Башкирии прогнозируется по-летнему теплая погода

По данным Башгидрометцентра, в субтропической воздушной массе, которая смещается южными потоками на территорию республики, средние температуры воздуха будут превышать норму на 4-6°.
Ожидается интенсивное повышение температуры воздуха ночью до +10, +15°, в восточных районах до +5°, днем до +24, +29°. На западной периферии антициклона будет наблюдаться погода без осадков.
Также отмечается, что по республике увеличится количество районов с высоким классом пожарной опасности.
Ранее жителей Башкирии предупредили об опасности купания в мае.
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