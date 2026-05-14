В Башкирии прогнозируется по-летнему теплая погода

По данным Башгидрометцентра, в субтропической воздушной массе, которая смещается южными потоками на территорию республики, средние температуры воздуха будут превышать норму на 4-6°.

Ожидается интенсивное повышение температуры воздуха ночью до +10, +15°, в восточных районах до +5°, днем до +24, +29°. На западной периферии антициклона будет наблюдаться погода без осадков.

Также отмечается, что по республике увеличится количество районов с высоким классом пожарной опасности.

Ранее жителей Башкирии предупредили об опасности купания в мае.