В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута

«Башавтотранс» проработал вопрос по изменению схемы движения маршрута № 6 «ОК Сипайловский — Телецентр».
Перевозчик предлагает продолжить движение от остановочного пункта «ОК Сипайловский» до остановки «Уфимский ДОК» в прямом и обратном направлении по улицам Жукова, Сельской Богородской, Ферина и бульвару Баландина.
Сейчас внесенные изменения в маршрут проходят установленную законом процедуру согласования.
Ранее Башинформ сообщал о том, что электричка Уфа — Самара — Уфа оснащена бесплатным Wi-Fi.
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