В Башкирии после жалобы охранника легализовали 72 сотрудника ЧОП

Как выяснили специалисты, многие сотрудники работали без официального оформления, хотя охраняли важные объекты, в том числе школы. При проверке инспекторы обнаружили, что компания предоставила более 100 трудовых договоров, но большинство из них были оформлены задним числом. Проверка налоговой службы показала, что по 72 договорам не платились налоги и страховые взносы.
В результате совместной работы трудовой инспекции и налоговой работодателю пришлось легализовать 72 охранника и выплатить в бюджет и фонды более 10 миллионов рублей налогов и взносов. Теперь эти работники официально трудоустроены, а школы и другие объекты охраняют люди с проверенными документами.
Ранее в двух селах Башкирии снят карантин по бешенству животных.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.