В Башкирии после жалобы охранника легализовали 72 сотрудника ЧОП

Как выяснили специалисты, многие сотрудники работали без официального оформления, хотя охраняли важные объекты, в том числе школы. При проверке инспекторы обнаружили, что компания предоставила более 100 трудовых договоров, но большинство из них были оформлены задним числом. Проверка налоговой службы показала, что по 72 договорам не платились налоги и страховые взносы.

В результате совместной работы трудовой инспекции и налоговой работодателю пришлось легализовать 72 охранника и выплатить в бюджет и фонды более 10 миллионов рублей налогов и взносов. Теперь эти работники официально трудоустроены, а школы и другие объекты охраняют люди с проверенными документами.

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