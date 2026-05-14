Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
04:24 (UTC+5), 14 Мая 2026

В Башкирии после жалобы охранника легализовали 72 сотрудника ЧОП

Гострудинспекция в РБ и налоговая проверили работу частного охранного предприятия «Среда безопасности» в Мелеузе.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Как выяснили специалисты, многие сотрудники работали без официального оформления, хотя охраняли важные объекты, в том числе школы. При проверке инспекторы обнаружили, что компания предоставила более 100 трудовых договоров, но большинство из них были оформлены задним числом. Проверка налоговой службы показала, что по 72 договорам не платились налоги и страховые взносы.

В результате совместной работы трудовой инспекции и налоговой работодателю пришлось легализовать 72 охранника и выплатить в бюджет и фонды более 10 миллионов рублей налогов и взносов. Теперь эти работники официально трудоустроены, а школы и другие объекты охраняют люди с проверенными документами.

Ранее в двух селах Башкирии снят карантин по бешенству животных.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru