В двух селах Башкирии снят карантин по бешенству животных

В Башкирии снят карантин по бешенству животных с территории деревни Кульметово Кигинского района и с территории деревни Шамонино в Уфимском районе. Соответствующие распоряжения Главы республики опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Как правило, во время карантина действует ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение болезни. В том числе запрещается вывоз животных с подкарантинной территории и ввоз.

Ранее в Иглинском районе – в деревнях Ягодное и Авангард – сняли карантин по бешенству.