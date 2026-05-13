В Башкирии воздух прогреется до +28°

По данным синоптиков, в среду, 13 мая, местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах гроза. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем составит +20, +25°.
В четверг, 14 мая, без существенных осадков, ночью в северных районах небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +21, +26°.
В пятницу, 15 мая, существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный ночью умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14°, днем +23, +28°.
Ранее Башинформ сообщал о том, что спасатели Башкирии завершили дежурство на популярных маршрутах сплавов.
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