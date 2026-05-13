На отрезке автодороги Кага — Старосубхангулово в Бурзянском районе сегодня с 9 утра закрыли движение для всех видов транспорта, информирует УДХ Башкирии.
Речь идет об участке в районе улицы Ленина, 74 в селе Старосубхангулово (км 56+821 — км 56+891). Причиной временных ограничений стали аварийно-ремонтные работы на магистральном теплопроводе.
«Об открытии движения информация будет размещена дополнительно. Дорожные службы просят планировать свой маршрут и время в пути заранее», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее движение транспорта ограничили в северной части Уфы.
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