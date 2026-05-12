В северной части Уфы ограничат движение транспорта

В Уфе в связи с началом модернизации тепломагистрали №2 вводится временное ограничение движения автотранспорта на улице Свободы, сообщает администрация города.
Ограничения введут на следующих участках:
- с 13 мая по 10 июля – крайняя полоса проезжей части в пределах заездного кармана остановки «Больница № 17» (с нечётной стороны);
- с 13 мая по 19 сентября – крайняя полоса проезжей части (с нечётной стороны) от ул. Дмитрия Донского до ул. Александра Невского, 37.
В ходе работ будет модернизирован трубопровод протяжённостью 535 погонных метров. Это позволит повысить качество теплоснабжения и герметичность труб за счёт применения пенополиуретановой изоляции, что приведёт к снижению аварийности теплосетей.
Ранее сообщалось, что в Уфе ограничат движение по улице Менделеева.
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