Нацбанк составил портрет типичной жертвы мошенников в Башкирии

В Нацбанке сообщили итоги анкетирования на тему кибермошенничества, в опросе приняли участие 7 тыс. жителей Башкирии.
Две трети опрошенных сообщили, что в 2025 году сталкивались с аферистами. В возрастном разрезе потерпевших больше в группе 25 - 44 лет. Горожан среди обманутых больше, чем сельчан, и женщин немного больше мужчин. Для атак мошенников уязвимы прежде всего люди со средним и общим образованием. Работающие граждане чаще теряли деньги, чем учащиеся и неработающие. Свой доход большинство пострадавших оценивали как средний.
В основном мошенники звонили или присылали СМС. Реже связывались через мессенджеры и социальные сети. У большинства граждан украдены их собственные, а не заемные деньги. Сумма, как правило, относительно небольшая – до 20 тысяч рублей. Но в 7% случаев ущерб превышал миллион рублей. Частично или полностью вернули похищенные деньги только 15% потерпевших.
В основном пострадавшие обращались в свой банк и в полицию. При этом каждый пятый обманутый никуда не сообщил о произошедшем.
«Чтобы оспорить мошенническую операцию, надо в течение суток подать заявление в свой банк и в полицию. С октября 2025 года в мобильных приложениях крупных банков появился специальный сервис, с помощью которого можно просто и быстро получить электронную справку для обращения в полицию, – посоветовал замначальника отдела безопасности Нацбанка Рамиль Насибуллин. – Благодаря этой услуге люди стали чаще заявлять о хищении даже небольших сумм».
Ранее сообщали: вдова участника СВО отдала мошенникам 16 млн рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.