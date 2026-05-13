Нацбанк составил портрет типичной жертвы мошенников в Башкирии

В Нацбанке сообщили итоги анкетирования на тему кибермошенничества, в опросе приняли участие 7 тыс. жителей Башкирии.

Две трети опрошенных сообщили, что в 2025 году сталкивались с аферистами. В возрастном разрезе потерпевших больше в группе 25 - 44 лет. Горожан среди обманутых больше, чем сельчан, и женщин немного больше мужчин. Для атак мошенников уязвимы прежде всего люди со средним и общим образованием. Работающие граждане чаще теряли деньги, чем учащиеся и неработающие. Свой доход большинство пострадавших оценивали как средний.

В основном мошенники звонили или присылали СМС. Реже связывались через мессенджеры и социальные сети. У большинства граждан украдены их собственные, а не заемные деньги. Сумма, как правило, относительно небольшая – до 20 тысяч рублей. Но в 7% случаев ущерб превышал миллион рублей. Частично или полностью вернули похищенные деньги только 15% потерпевших.

В основном пострадавшие обращались в свой банк и в полицию. При этом каждый пятый обманутый никуда не сообщил о произошедшем.

«Чтобы оспорить мошенническую операцию, надо в течение суток подать заявление в свой банк и в полицию. С октября 2025 года в мобильных приложениях крупных банков появился специальный сервис, с помощью которого можно просто и быстро получить электронную справку для обращения в полицию, – посоветовал замначальника отдела безопасности Нацбанка Рамиль Насибуллин. – Благодаря этой услуге люди стали чаще заявлять о хищении даже небольших сумм».

Ранее сообщали: вдова участника СВО отдала мошенникам 16 млн рублей.