Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
12:02 (UTC+5), 13 Мая 2026

Нацбанк составил портрет типичной жертвы мошенников в Башкирии

Для сбора данных опросили 7 тысяч жителей республики.

Фото: «Башинформ» | фотобанк
Элина Ахметова

В Нацбанке сообщили итоги анкетирования на тему кибермошенничества, в опросе приняли участие 7 тыс. жителей Башкирии.

Две трети опрошенных сообщили, что в 2025 году сталкивались с аферистами. В возрастном разрезе потерпевших больше в группе 25 - 44 лет. Горожан среди обманутых больше, чем сельчан, и женщин немного больше мужчин. Для атак мошенников уязвимы прежде всего люди со средним и общим образованием. Работающие граждане чаще теряли деньги, чем учащиеся и неработающие. Свой доход большинство пострадавших оценивали как средний.

В основном мошенники звонили или присылали СМС. Реже связывались через мессенджеры и социальные сети. У большинства граждан украдены их собственные, а не заемные деньги. Сумма, как правило, относительно небольшая – до 20 тысяч рублей. Но в 7% случаев ущерб превышал миллион рублей. Частично или полностью вернули похищенные деньги только 15% потерпевших.

В основном пострадавшие обращались в свой банк и в полицию. При этом каждый пятый обманутый никуда не сообщил о произошедшем.

«Чтобы оспорить мошенническую операцию, надо в течение суток подать заявление в свой банк и в полицию. С октября 2025 года в мобильных приложениях крупных банков появился специальный сервис, с помощью которого можно просто и быстро получить электронную справку для обращения в полицию, – посоветовал замначальника отдела безопасности Нацбанка Рамиль Насибуллин. – Благодаря этой услуге люди стали чаще заявлять о хищении даже небольших сумм».

Ранее сообщали: вдова участника СВО отдала мошенникам 16 млн рублей.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru