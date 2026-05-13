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07:30 (UTC+5), 13 Мая 2026

В Башкирии вдова участника СВО отдала мошенникам 16 млн рублей

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

В Янаульском районе 41-летняя вдова участника СВО стала жертвой мошенников, потеряв 16 миллионов рублей. Всё началось со звонка от человека, который представился сотрудником пенсионного фонда и попросил её предоставить паспортные данные и номер СНИЛС для оформления медали мужа.

После этого женщине сообщили, что её аккаунт на «Госуслугах» взломан, и начали угрожать уголовным делом. Мошенники заставили её снять деньги с банковских счетов, утверждая, что это необходимо для проверки. В результате вдова передала 9 миллионов рублей в Янауле и 7 миллионов рублей в Нефтекамске курьерам мошенников.

Узнав о том, что счета вдовы опустели, аферисты предложили ей занять у родных. Только благодаря родственнице, которая быстро поняла, что происходит, денежный транш удалось остановить. В итоге сумма переданных мошенникам средств составила 16 миллионов рублей. Почти все эти деньги — социальные выплаты вдове, потерявшей мужа.

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