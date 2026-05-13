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03:12 (UTC+5), 13 Мая 2026

Мужчина с сайта знакомств обманул уфимку на первом свидании

Калининский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины из Перми. Его признали виновным сразу в нескольких преступлениях.

Фото: Ксения Калинина | Архив ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

По данным пресс-службы инстанции, мужчина напал на свою соседку: ворвался к ней домой, схватил за шею и плечи, угрожал убийством, избил и украл из сумки 9700 рублей.

Кроме того, выяснилось, что ранее он познакомился с другой женщиной на сайте знакомств. У нее дома, когда новая знакомая оставила телефон и банковскую карту без присмотра, он воспользовался этим: восстановил доступ к её приложению и перевёл себе 50 тысяч рублей, а затем ушел из квартиры. Эти деньги были сразу списаны в счёт его долга по решению суда.

На следующий день потерпевшая обнаружила проблему: при попытке оплатить услуги система показала, что приложение заблокировано. В отделении банка женщина получила выписку по счёту и выяснила, что крупная сумма переведена на счёт подсудимого.

Мужчина вину признал частично. Суд назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее Башинформ сообщал о том, что шестеро жителей Башкирии ответят в суде за инсценировку ДТП.

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