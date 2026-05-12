В Башкирии миновала угроза атаки БПЛА

Власти региона сообщили о завершении действующего с утра 12 мая режима «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в республиканском госкомитете по ЧС. После более чем четырехчасового запрета возобновлены полеты в международном аэропорту «Уфа».

На данный момент из столицы Башкирии задержаны рейсы в Казань, Нижнекамск, Нарьян-Мар, Усинск, Краснодар, Екатеринбург, Москву.

Ранее Башинформ сообщал о введении режима «Беспилотная опасность» в связи с угрозой атаки БПЛА. Отметим, что в соседней Оренбургской области беспилотник ударил по крыше многоквартирного дома.