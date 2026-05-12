В Башкирии объявили беспилотную опасность

На территории Башкирии днем 12 мая объявили беспилотную опасность. Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

«Объявлена беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Также в аэропорту Уфа введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Также режим «беспилотной опасности» сегодня объявили в Татарстане, Удмуртии и Оренбургской области. В аэропорту Казани были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Напомним, в республике разработано приложение «112 — Экстренная помощь». Его рекомендуется установить на телефон. С помощью приложения можно сообщить о происшествии и вызвать на помощь медиков, пожарных, полицию и другие экстренные оперативные службы в одно касание. Кроме того, приложение отправляет push‑уведомление на телефон об опасных погодных явлениях и введении режима беспилотной опасности на территории республики, а также о его отмене.