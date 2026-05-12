Радий Хабиров пояснил, кому вручат медали «От благодарного народа Башкирии»

Глава Башкирии на оперативном совещании правительства в ЦУРе рассказал о церемонии вручения первых медалей «От благодарного народа Башкортостана». По словам Радия Хабирова, награда вручается за большой личный вклад в добровольческую деятельность и организацию гуманитарной помощи для СВО.

«Республика должна сказать спасибо всем, кто оказывает поддержку СВО. За номером один мы вручили премьер-министру правительства республики Андрею Назарову. Это было мое решение, потому что в республике основная поддержка спецоперации идет со стороны правительства», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, ранее Радий Хабиров вручил первые медали «От благодарного народа Башкортостана».