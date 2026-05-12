Аграрии Башкирии завершили закрытие влаги

По данным Фазрахманова, подкормка озимых культур выполнена на 94% от плана, многолетние травы удобрены более чем на 74%, а боронование многолетних трав охватило 93% площадей.

«Яровой сев идет в плановом режиме. За минувшую неделю хозяйства республики засевали порядка 80 тыс. га в сутки. Всего на 11 мая яровыми культурами засеяно более 38% от плана. Из них зерновые и зернобобовые культуры составляют 36% от плана. Сахарной свеклой засеян 71% запланированного объема. Масличные культуры занимают 45% плановых площадей. Кормовые культуры посеяны на 15% от плана», — прокомментировал глава регионального минсельхоза.

Лидерами по темпам работ стали аграрии Кармаскалинского района, которые засеяли уже более 70% ярового клина. Еще в 9 районах Башкирии выполнено больше половины посевных работ. Пересев погибших озимых проведен на площади 238 га.

Ранее стало известно, что аграрии Башкирии закупили технику на более чем 4 млрд рублей.