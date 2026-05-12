Аграрии Башкирии закупили технику на более чем 4 млрд рублей

Свыше 640 единиц сельскохозяйственной техники приобрели аграрии республики за четыре месяца 2026 года. Об этом на правительственном ВКС сообщил вице-премьер Башкирии — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.
По его данным, общая стоимость техники превысила 4 миллиарда рублей. Наибольший объем закупок зафиксирован в хозяйствах Стерлитамакского, Мелеузовского и Кармаскалинского районов.
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