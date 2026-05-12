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09:57 (UTC+5), 12 Мая 2026

Аэропорт Уфы предупредил о массовой задержке рейсов

Причиной отклонения от расписания стал ранее введённый режим беспилотной опасности.

Фото: аэропорт Уфы | онлайн-табло
Ксения Калинина

12 мая в международном аэропорту Уфы наблюдаются массовые задержки рейсов.

«В связи с действующими ограничениями на использование воздушного пространства в аэропорту „Уфа“ имеются задержки рейсов. Просим уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт на онлайн-табло аэропорта и по номерам телефонов представительств авиакомпаний», – говорится в сообщении авиаузла.

По данным онлайн-табло, задержаны рейсы в Нарьян-Мар, Нижнекамск, Усинск, Казань, Салехард, Краснодар, Ханты-Мансийск, Москву. Также не по расписанию прилетят самолеты из Сочи, Казани, Усинска, Ноябрьска, Москвы, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Талакана, Нового Уренгоя, Еревана.

Отменен вылет в Ямбург.

Ранее в Башкирии объявили беспилотную опасность, аэропорт Уфы временно закрыли.

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