Аэропорт Уфы предупредил о массовой задержке рейсов

12 мая в международном аэропорту Уфы наблюдаются массовые задержки рейсов.
«В связи с действующими ограничениями на использование воздушного пространства в аэропорту „Уфа“ имеются задержки рейсов. Просим уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт на онлайн-табло аэропорта и по номерам телефонов представительств авиакомпаний», – говорится в сообщении авиаузла.
По данным онлайн-табло, задержаны рейсы в Нарьян-Мар, Нижнекамск, Усинск, Казань, Салехард, Краснодар, Ханты-Мансийск, Москву. Также не по расписанию прилетят самолеты из Сочи, Казани, Усинска, Ноябрьска, Москвы, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Талакана, Нового Уренгоя, Еревана.
Отменен вылет в Ямбург.
Ранее в Башкирии объявили беспилотную опасность, аэропорт Уфы временно закрыли.
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