В Уфе в честь Дня Победы прошел парад на воде

Парад в честь Дня Великой Победы в башкирской столице прошёл не только на суше, но и на воде. Легкомоторные суда проплыли по реке Уфе и реке Белой. Протяженность маршрута – более 50 км. В память о героях по воде «промаршировали» катера, лодки, яхты – всего более 50 водомоторных судов.
Безопасность обеспечили сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
О том, как в Уфе отметили 81-ю годовщину Великой Победы, читайте в репортаже «Башинформа».
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