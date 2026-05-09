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12:26 (UTC+5), 09 Мая 2026

Уфимцы почтили память героев, подаривших миру Победу

Сегодня сотни уфимцев приняли участие в торжествах, посвящённых Дню Победы. На основной улице города прошёл праздничный парад.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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В нём участвовали военнослужащие Уфимского гарнизона, бойцы полка «Башкортостан» и батальона имени Салавата Юлаева, ветераны боевых действий, а также курсанты и кадеты учебных заведений. Многие жители Уфы пришли на парад с портретами своих дедов и прадедов, освобождавших мир от фашизма.

«Я здесь со своим родным дедушкой Александром Васильевичем Кокшиным. В 43-м году в 18 лет вслед за своим отцом ушёл на фронт. Они писали друг другу письма. Папа Василий поддерживал сына, говорил: "Шурка, бей врага. Не бойся, иди вперёд. Победа будет за нами". Дедушка вернулся домой в 1951 году в звании старшина. Он был награждён медалями: за победу над Германией, за победу над Японией и в честь 30-летия Советской Армии и флота. Мы запомнили нашего дедушку Сашу очень добрым и заботливым. Радовал нас веселыми играми, угощал сладостями и мороженым, водил в кино, рассказывал интересные истории и очень любил всех нас, свою семью, детей и внуков», — рассказала Наталья Выприцкая.
Валерий Шахов ИА «Башинформ»Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Лилия Полякова принимает участие в праздничных мероприятиях вместе с мужем и сыном.

«У меня трое прадедов пропали без вести на войне. Прадед Гариф Камалов служил в 15-й кавалерийской дивизии, участвовал в боях при освобождении Донбасса. Его внук, мой брат, отправился на специальную военную операцию, повторив тем самым судьбу своего прадеда», — говорит Лилия.
Валерий Шахов ИА «Башинформ»Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

На парад пришли и родственники участников СВО, неся портреты своих близких. Среди них — уроженка деревни Яныбаево Зианчуринского района Гульсасак Багаутдинова.

«Сегодня для нас особенный день. Мы испытываем одновременно радость и горечь. Это слезы гордости за одержанную Победу и слезы боли за ушедших героев. Дедушка моего мужа Габидулла Серажединов служил под командованием генерала Шаймуратова в кавалерийской дивизии. Его внук Юлдаш Багаутдинов героически погиб на СВО. Мой муж со своими братьями тоже встал на защиту Родины. Позывной «Яша» сегодня продолжает службу на передовой. Мы гордимся и надеемся, что он скоро вернется домой с Победой», — говорит многодетная мама.
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Напомним, в этом году акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Для семьи Хурамшиных из Уфы участие в ней стало уже семейной традицией.

«Да, для нас это действительно традиция. Со стороны матери у меня дедушка — Нуретдин Ялеев в 1941 году был призван на фронт. В 1942 году пропал без вести. Мы до сих пор не знаем, где он погиб. У него осталось две дочери: одна родилась в 1939 году, другая — в 1941-м. Он даже не увидел, как появилась на свет вторая дочь. К сожалению, и дочерей уже нет в живых, но мы продолжаем чтить их память, уважать и любить», — поделилась Гузель Хурамшина.

По уже сложившейся традиции, на парковке перед Русским драматическим театром открылась экспозиция исторической военной техники и раритетных автомобилей. На площади представлены около 50 уникальных экспонатов. Здесь же начался большой праздничный концерт «Вечный огонь Победы», посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие продлится до 20 часов.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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