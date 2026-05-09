Уфимцы почтили память героев, подаривших миру Победу

Напомним, в этом году акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Для семьи Хурамшиных из Уфы участие в ней стало уже семейной традицией.

«Да, для нас это действительно традиция. Со стороны матери у меня дедушка — Нуретдин Ялеев в 1941 году был призван на фронт. В 1942 году пропал без вести. Мы до сих пор не знаем, где он погиб. У него осталось две дочери: одна родилась в 1939 году, другая — в 1941-м. Он даже не увидел, как появилась на свет вторая дочь. К сожалению, и дочерей уже нет в живых, но мы продолжаем чтить их память, уважать и любить», — поделилась Гузель Хурамшина.

По уже сложившейся традиции, на парковке перед Русским драматическим театром открылась экспозиция исторической военной техники и раритетных автомобилей. На площади представлены около 50 уникальных экспонатов. Здесь же начался большой праздничный концерт «Вечный огонь Победы», посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие продлится до 20 часов.