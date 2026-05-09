Уфимцы почтили память героев, подаривших миру Победу

В нём участвовали военнослужащие Уфимского гарнизона, бойцы полка «Башкортостан» и батальона имени Салавата Юлаева, ветераны боевых действий, а также курсанты и кадеты учебных заведений. Многие жители Уфы пришли на парад с портретами своих дедов и прадедов, освобождавших мир от фашизма.
«Я здесь со своим родным дедушкой Александром Васильевичем Кокшиным. В 43-м году в 18 лет вслед за своим отцом ушёл на фронт. Они писали друг другу письма. Папа Василий поддерживал сына, говорил: "Шурка, бей врага. Не бойся, иди вперёд. Победа будет за нами". Дедушка вернулся домой в 1951 году в звании старшина. Он был награждён медалями: за победу над Германией, за победу над Японией и в честь 30-летия Советской Армии и флота. Мы запомнили нашего дедушку Сашу очень добрым и заботливым. Радовал нас веселыми играми, угощал сладостями и мороженым, водил в кино, рассказывал интересные истории и очень любил всех нас, свою семью, детей и внуков», — рассказала Наталья Выприцкая.
Лилия Полякова принимает участие в праздничных мероприятиях вместе с мужем и сыном.
«У меня трое прадедов пропали без вести на войне. Прадед Гариф Камалов служил в 15-й кавалерийской дивизии, участвовал в боях при освобождении Донбасса. Его внук, мой брат, отправился на специальную военную операцию, повторив тем самым судьбу своего прадеда», — говорит Лилия.
На парад пришли и родственники участников СВО, неся портреты своих близких. Среди них — уроженка деревни Яныбаево Зианчуринского района Гульсасак Багаутдинова.
«Сегодня для нас особенный день. Мы испытываем одновременно радость и горечь. Это слезы гордости за одержанную Победу и слезы боли за ушедших героев. Дедушка моего мужа Габидулла Серажединов служил под командованием генерала Шаймуратова в кавалерийской дивизии. Его внук Юлдаш Багаутдинов героически погиб на СВО. Мой муж со своими братьями тоже встал на защиту Родины. Позывной «Яша» сегодня продолжает службу на передовой. Мы гордимся и надеемся, что он скоро вернется домой с Победой», — говорит многодетная мама.
Напомним, в этом году акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Для семьи Хурамшиных из Уфы участие в ней стало уже семейной традицией.
«Да, для нас это действительно традиция. Со стороны матери у меня дедушка — Нуретдин Ялеев в 1941 году был призван на фронт. В 1942 году пропал без вести. Мы до сих пор не знаем, где он погиб. У него осталось две дочери: одна родилась в 1939 году, другая — в 1941-м. Он даже не увидел, как появилась на свет вторая дочь. К сожалению, и дочерей уже нет в живых, но мы продолжаем чтить их память, уважать и любить», — поделилась Гузель Хурамшина.
По уже сложившейся традиции, на парковке перед Русским драматическим театром открылась экспозиция исторической военной техники и раритетных автомобилей. На площади представлены около 50 уникальных экспонатов. Здесь же начался большой праздничный концерт «Вечный огонь Победы», посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие продлится до 20 часов.
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