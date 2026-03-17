Слаломистка из Башкирии выбыла из шоу «Титаны. Битва сезонов»

В качестве основного испытания атлетам было предложено одно из самых непростых испытаний — «Вращение кистей с прямым грифом». За 15 минут спортсменам нужно было намотать на катушку 12,5 м каната. Для тех, кто не справился с основным испытанием, ждали дополнительные, на которые лучше не попадать.

«Кажется, я справилась. Прекрасное время, и за мной еще столько людей. Сегодня „допы“ мне не светят», — сказала Алсу, но её слова оказались несбыточными.

21 спортсмен с худшими результатами приняли участие в дополнительном испытании «Тройное перетягивание каната»: участникам нужно было быстрее соперников выбросить за ринг 5 бочек своего цвета. На него отправилась и наша землячка в группе с Анной Сидоровой из своей команды и Земфирой Алиевой из команды первого сезона.

Анна выиграла первый этап, и Алсу отправилась на второе испытание в паре с Земфирой. К сожалению, фортуна была не на стороне слаломистки, и Алсу проиграла сопернице.

«Мне было сложно поднять глаза на балкон, посмотреть на ребят, потому что я знаю, как они в меня сильно верили. Я не справилась. Грустно, больно, но, видимо, так должно быть. Я сегодня оказалась слабой. Слабее, чем мой соперник», — произнесла Алсу в своем последнем монологе.

Ребята из команды зеленых проводили девушку громкими овациями и криками: «Ты наш титан, ты наш герой». Алсу покинула проект, еле сдерживая слезы.

Как сообщили в пресс-службе ТНТ, по итогам всех испытаний команда второго сезона вновь заняла первое место в командном зачете, и 20 атлетов продолжают борьбу в проекте. Сражение за звание лучшего из лучших продолжают 19 атлетов из команды третьего сезона и 14 из команды первого. Победителем станет только один и получит денежный приз в размере 10 млн рублей.

Ранее Башинформ сообщал о том, что слаломистка из Башкирии установила рекорд в шоу «Титаны. Битва сезонов».