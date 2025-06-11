Участник проекта «Счастье — это вместе», о людях с ОВЗ, получил пост в администрации района. 31-летний Арсен Кутушкин назначен исполняющим обязанности председателя комитета по молодежной политике администрации Салаватского района. Об этом сообщил глава района Марс Кашапов.

«Арсен Аскатович уроженец села Насибаш, он проработал специалистом по молодежной политике в Насибашевском сельсовете с 2022 года, зарекомендовал себя как ответственный и профессиональный сотрудник. Рад, что наша молодежь остается на своей малой родине и трудится на благо Салаватского района. Поздравляю с назначением и желаю успехов в работе!» — написал он в своих соцсетях.

Десять лет назад из-за удара током Арсен Кутушкин лишился левой руки. Всему виной стала трансформаторная будка, которая была не огорожена, и мальчишка чудом остался жив.

«К сожалению, такие случаи не редкость, в том числе и у нас в Башкирии. Снова и снова происходят трагедии с детьми, о которых мы все слышим и видим. Однако десятилетиями мы не находим какого-либо решения ситуации, так же как и не находим виноватых в травмировании, а иногда и гибели детей. Это очень огорчает», — ранее признавался он в беседе с корреспондентом «Башинформа»

Пережить потерю руки и адаптироваться к новой жизни Арсен смог благодаря поддержке родных и близких. Он успешно окончил школу, получил высшее экономическое образование, строил карьеру в столице республики, но все же решил быть поближе к родным и вернулся в Насибаш. Активный и высококвалифицированный молодой специалист стал работать в отделе по делам молодежи в местном сельсовете. Кроме того, он подрабатывает ди-джеем, увлекается спортивным туризмом — выступает за районную организацию Всероссийского общества инвалидов «Салаватцы» и поет. Часто его можно увидеть не только на сцене местного клуба, но и на мероприятиях районного масштаба в Малоязе.

Проект «Счастье — это вместе» был реализован ИА «Башинформ» в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России» за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ.