Сегодня, 21 мая, в «Башинформе» состоялось вручение благодарственных писем участникам медиапроекта «Счастье — это вместе». Это четвертая и завершающая встреча организаторов проекта с героями публикаций — жителями республики, которые в силу разных обстоятельств потеряли здоровье, но не потеряли себя, а, напротив, приобрели очень важное знание: настоящее счастье — когда ты нужен родным, близким, обществу.

В торжественном мероприятии приняли участие и. о. генерального директора АО ИА «Башинформ» Диля Сагитова, председатель Башкортостанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловые женщины России» Альбина Фархутдинова, амбассадор проекта Гульнара Нафикова, а также родные и близкие участников.

«Проект „Счастье — это вместе“, прежде всего, это возможность публично сказать „спасибо“ вам, наши уважаемые участники, возможность публичного признания вашего вклада в нашу с вами жизнь, — приветствовала участников церемонии награждения Диля Сагитова. — В рамках проекта мы рассказываем о людях, которые ежедневно проявляют особую заботу о своей родине, стараются сделать ее лучше, чище, добрее, светлее. Кто-то из наших героев пишет стихи, кто-то мастерит окопные свечи для бойцов на СВО, кто-то воспитывает молодое поколение в духе патриотизма. И, быть может, прочтя о таком человеке, каждый задумается о том, что настоящее счастье — это то, которое создается вместе».