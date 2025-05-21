Сегодня, 21 мая, в «Башинформе» состоялось вручение благодарственных писем участникам медиапроекта «Счастье — это вместе». Это четвертая и завершающая встреча организаторов проекта с героями публикаций — жителями республики, которые в силу разных обстоятельств потеряли здоровье, но не потеряли себя, а, напротив, приобрели очень важное знание: настоящее счастье — когда ты нужен родным, близким, обществу.
В торжественном мероприятии приняли участие и. о. генерального директора АО ИА «Башинформ» Диля Сагитова, председатель Башкортостанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловые женщины России» Альбина Фархутдинова, амбассадор проекта Гульнара Нафикова, а также родные и близкие участников.
«Проект „Счастье — это вместе“, прежде всего, это возможность публично сказать „спасибо“ вам, наши уважаемые участники, возможность публичного признания вашего вклада в нашу с вами жизнь, — приветствовала участников церемонии награждения Диля Сагитова. — В рамках проекта мы рассказываем о людях, которые ежедневно проявляют особую заботу о своей родине, стараются сделать ее лучше, чище, добрее, светлее. Кто-то из наших героев пишет стихи, кто-то мастерит окопные свечи для бойцов на СВО, кто-то воспитывает молодое поколение в духе патриотизма. И, быть может, прочтя о таком человеке, каждый задумается о том, что настоящее счастье — это то, которое создается вместе».
Руководитель информационного агентства отметила, что проект очень актуальный и своевременный. Он начался в Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, но продолжается и в 2025 году. Диля Сагитова также выразила надежду, что благодаря публикациям на страницах информагентства и в социальных сетях, проект «Счастье — это вместе» внесет весомый вклад в развитие движения по поддержке людей с особенностями здоровья.
Одной из первых благодарственное письмо получила Анастасия Сахапова из Уфы. В свои 18 лет она добилась немалых успехов. Невозможно представить, но это хрупкая девушка стала чемпионкой мира по плаванию и даже установила мировой рекорд!
Прошлой весной впервые в истории башкирского спорта Настя принимала участие во Всемирных Трисомных играх в Турции, которые являются аналогом Олимпиады для людей с синдромом Дауна. Юная спортсменка из Уфы выступала в составе женской сборной страны.
При этом Настя успевает заниматься не только плаванием. Уже несколько лет она занимается в инклюзивной театральной студии «Без маски»: играет главные роли, выступает на большой сцене, гастролирует и вдохновляет начинающих артистов.
Еще одной участницей встречи, для которой добрые дела открыли новые возможности в жизни, стала Сулпан Байгалина. Упорство — мое второе имя, говорит о себе девушка. В свои 20 с небольшим лет она переехала из маленькой деревни в Баймакском районе в Уфу и развернула здесь активную общественную деятельность.
Сейчас Сулпан, можно сказать, наша коллега, она набирающая популярность блогер, которая рассказывает про настоящую жизнь людей с инвалидностью, и автор проектов по инклюзии. Сулпан поблагодарила «Башинформ» и партнёров за интересные публикации с людьми с ОВЗ и пожелала проекту процветания.
Среди участников проекта оказалась и своя «Мисс совершенство» — Надежда Щекатурова из Уфы. Месяц назад Надежда приняла участие в республиканском инклюзивном конкурсе красоты. Вместе с мужем они воспитывают сына, участвуют в различных городских мероприятиях, помогают нуждающимся в поддержке людям с ОВЗ.
«Я очень рада, что попала в проект „Счастье — это вместе“. Всем большое спасибо за приглашение. Так здорово, что вы освещаете жизнь людей с ОВЗ. Это говорит о том, что мы не просто так пришли на этот свет и что мы кому-то интересны», — сказала она и пожелала всего хорошего.
Свою поддержку и восхищение героям выразила и партнёр проекта — председатель Башкортостанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловые женщины России» Альбина Фархутдинова.
«Я хочу сказать вам большое спасибо за ваши примеры, которые мотивируют многих, и не только людей с ОВЗ. Глядя на вас, хочется жить, творить добро. Пусть у вас все сложится так, как вы хотели, всех вам благ и здоровья», — пожелала она участникам мероприятия.
Она вручила благодарственные письма за активную жизненную позицию и бескорыстную помощь малой родине героям проекта — Зиле Басыровой, Ильнуру Шарафутдинову, Ильгизу Ахунову, Александру Майорову.
Уфимка Зиля Басырова многим известна как волонтер, педагог, медицинский работник. В каждой из этих сфер она не просто высококлассный профессионал, а новатор и созидатель, стремящийся сделать жизнь окружающих ее людей счастливее.
10 лет тому назад она впервые запустила в Уфе проект «Я слышу вас, доктор» по обучению докторов жестовому языку, чтобы обеспечить полноценное общение с пациентами, имеющими проблемы со слухом. Зиля лично организовывала для врачей-добровольцев специальные уроки, на которых они вместе изучали основы жестового языка.
«Спасибо организаторам проекта „Счастье — это вместе“, сегодня я, действительно, почувствовала, что мы — люди с инвалидностью — не отвергнуты обществом, что мы имеем поддержку, тепло, защиту, что мы, действительно, услышаны», — поблагодарила она организаторов.
Слова благодарности в адрес проекта выразил и ветеран СВО Ильгиз Ахунов:
«Это первый мой опыт участия в подобных мероприятиях, было приятно приехать лично, пообщаться с интересными людьми, узнать новую информацию. Это всегда полезно и познавательно. Многие мои друзья и знакомые видели публикации обо мне в соцсетях, звонили, рассказывали, поздравляли, даже те, с кем давно не виделись и не общались. Лично для меня такое внимание со стороны стало дополнительным стимулом для дальнейшей самореализации, я начал заниматься следж-хоккеем, готовлюсь к соревнованиям. Недавно при поддержке друзей и родных приобрел новый автомобиль, исполнил свою давнюю мечту».
Еще одна участница проекта — депутат Государственной думы, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова не смогла приехать на церемонию в Уфу. За нее благодарственное письмо получила помощница депутата, президент Регионального общественного фонда Римы Баталовой «Молодость нации» Элина Хазипова.
Элина выразила признательность «Башинформу», как главному СМИ республики, за внимание к людям с ОВЗ и поблагодарила Фонд грантов Главы РБ за поддержку таких социально значимых проектов.
Она также напомнила, что в 2025 году ИА «Башинформ» стал лауреатом премии «Молодость нации» в номинации для СМИ «Открытый взгляд».
Завершая встречу, амбассадор проекта Гульнара Нафикова поблагодарила участников за открытость и отзывчивость.
«Я горжусь, что являюсь участником этого проекта. В научных экспериментах всегда делают 1500 проб. Человек же, сделав одну-две ошибки, начинает сдаваться. Нельзя сдаваться, нужно пробовать 1500 раз, подойти к своим желаниям, задачам, как к научному эксперименту. Все герои нашего проекта на примере своей жизни следуют этому правилу, это люди, которые несмотря ни на что достигают побед и результатов. Я горжусь, что знакома с каждым из вас, было очень интересно. Этот год с вами для меня был особенным, у меня поменялось сознание, менялись картинки, судьбы, истории, для меня это очень важно и ценно. Я каждого из вас благодарю за ваш вклад в себя и в окружение», — поддержала она героев публикаций.
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Напомним, проект «Счастье — это вместе» реализуется ИА «Башинформ» в партнёрстве с БРО ООО «Деловые женщины России» за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ.
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