В Уфе вручили медали эвакуированным в годы войны женщинам

Шакира Гайбадулловна — самая младшая в семье из 12 детей. Ей было восемь лет, когда началась Великая Отечественная война. Её родители работали на заводе «Молот» Московской области, который перенесли в Кировскую область. В марте 1943 года вместе с матерью и старшей сестрой Шакиру Бикбулатову эвакуировали в Чишминский район Башкирии.