В Уфе вручили медали эвакуированным в годы войны женщинам

В Уфе вручили памятные медали в честь 80-летия Победы Евгении Васильевне Куфтериной и Бикбулатовой Шакире Гайбадулловне.
В администрации Октябрьского района столицы рассказали, что Евгения Васильевна пережила блокаду и была эвакуирована в Башкортостан без отца. В республике Евгения Куфтерина получила образование и работала воспитателем.
Шакира Гайбадулловна — самая младшая в семье из 12 детей. Ей было восемь лет, когда началась Великая Отечественная война. Её родители работали на заводе «Молот» Московской области, который перенесли в Кировскую область. В марте 1943 года вместе с матерью и старшей сестрой Шакиру Бикбулатову эвакуировали в Чишминский район Башкирии.
«Их истории напоминают нам о ценности мира и важности уважения к подвигу тех, кто прошел через войну. Поздравляем наших ветеранов с приближающимся праздником и выражаем нашу искреннюю благодарность», — говорится в сообщении администрации Советского района.
Ранее в Башкирии медаль 80-летия Победы вручили 100-летней труженице тыла Анне Сергеевне Зориной.