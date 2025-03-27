В Башкирии вручили медаль 100-летней труженице тыла

Жительнице города Октябрьского, труженице тыла, 100-летней Анне Сергеевне Зориной вручили памятную медаль в честь 80-летия Победы. Её поздравили волонтёры Дворца молодежи, сообщил глава администрации города Алексей Пальчинский.

«Уважаемая Анна Сергеевна! Примите слова благодарности и признательности, которые вы заслужили своим трудом, мудростью, стойкостью, добрыми делами. Низкий поклон за всё, что вы сделали для Победы, страны и родного города. Вы для всех нас — пример стойкости, жизнелюбия и любви к Родине. Желаю вам доброго здоровья, душевного спокойствия и долгих лет жизни!» — поздравил ветерана Великой Отечественной войны Алексей Пальчинский.

Ранее ветеранов Великой Отечественной войны навестил глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев. Он вручил памятные медали Закуану Насибуллиновичу Асадуллину и Михаилу Григорьевичу Никонову, сообщал «Башинформ».