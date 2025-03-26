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26 Марта , 09:41
80-летие Великой Победы

Глава района Башкирии навестил ветеранов Великой Отечественной войны

telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
Фото:telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева

Глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев навестил ветеранов Великой Отечественной войны Закуана Насибуллиновича Асадуллина и Михаила Григорьевича Никонова и вручил им медали в честь 80-летия Победы.

«Эти награды — символ уважения и благодарности поколению победителей, отстоявших мир в жесточайшей схватке с фашизмом. За каждой медалью стоит подвиг, мужество и самоотверженность людей, прошедших через тяготы войны», — написал Азат Сахабиев в своих соцсетях.

Рядовому Закуану Асадуллину 98 лет. Он служил пулемётчиком в составе стрелковой дивизии первого Украинского фронта. Прошёл все дороги войны и завершил боевой путь в мае 1945 года. Освобождал от фашистских захватчиков Чехословакию, Венгрию. После капитуляции Германии продолжал сражаться в Японии.

telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
Фото:telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева

В составе первого Украинского фронта служил и сержант Михаил Никонов. Он был артиллеристом стрелковой дивизии. Михаил Григорьевич, как и Закуан Насибуллинович, освобождал от нацистской чумы Польшу и Германию. Сейчас ветерану тоже 98 лет.

telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
Фото:telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева

«Эти два имени — лишь малая часть великого множества героев, чьи подвиги навсегда вписаны в историю нашей страны», — отметил Азат Сахабиев.

Ранее в Уфе медали в честь 80-летия Победы вручили труженикам тыла Татьяне Ивановне Савиной и Глафире Алексеевне Черновой.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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