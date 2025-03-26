Глава района Башкирии навестил ветеранов Великой Отечественной войны

Глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев навестил ветеранов Великой Отечественной войны Закуана Насибуллиновича Асадуллина и Михаила Григорьевича Никонова и вручил им медали в честь 80-летия Победы.

«Эти награды — символ уважения и благодарности поколению победителей, отстоявших мир в жесточайшей схватке с фашизмом. За каждой медалью стоит подвиг, мужество и самоотверженность людей, прошедших через тяготы войны», — написал Азат Сахабиев в своих соцсетях.



Рядовому Закуану Асадуллину 98 лет. Он служил пулемётчиком в составе стрелковой дивизии первого Украинского фронта. Прошёл все дороги войны и завершил боевой путь в мае 1945 года. Освобождал от фашистских захватчиков Чехословакию, Венгрию. После капитуляции Германии продолжал сражаться в Японии.