Глава района Башкирии навестил ветеранов Великой Отечественной войны

Глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев навестил ветеранов Великой Отечественной войны Закуана Насибуллиновича Асадуллина и Михаила Григорьевича Никонова и вручил им медали в честь 80-летия Победы.
«Эти награды — символ уважения и благодарности поколению победителей, отстоявших мир в жесточайшей схватке с фашизмом. За каждой медалью стоит подвиг, мужество и самоотверженность людей, прошедших через тяготы войны», — написал Азат Сахабиев в своих соцсетях.
Рядовому Закуану Асадуллину 98 лет. Он служил пулемётчиком в составе стрелковой дивизии первого Украинского фронта. Прошёл все дороги войны и завершил боевой путь в мае 1945 года. Освобождал от фашистских захватчиков Чехословакию, Венгрию. После капитуляции Германии продолжал сражаться в Японии.
В составе первого Украинского фронта служил и сержант Михаил Никонов. Он был артиллеристом стрелковой дивизии. Михаил Григорьевич, как и Закуан Насибуллинович, освобождал от нацистской чумы Польшу и Германию. Сейчас ветерану тоже 98 лет.
«Эти два имени — лишь малая часть великого множества героев, чьи подвиги навсегда вписаны в историю нашей страны», — отметил Азат Сахабиев.
Ранее в Уфе медали в честь 80-летия Победы вручили труженикам тыла Татьяне Ивановне Савиной и Глафире Алексеевне Черновой.