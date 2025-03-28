В городах Ишимбае, Стерлитамаке и Салавате в Башкирии тепловые сети исследуют с помощью самолёта Ан-2. Как сообщили «Башинформу» в «БашРТС», тепловизионная аэросъёмка будет проводиться с 31 марта по 7 апреля в светлое и тёмное время суток на высоте 300–600 метров.

Благодаря инновационным методам, специалисты могут оперативно выявлять неполадки в системе теплоснабжения, предотвращать возможные аварийные ситуации и уменьшать потери тепла. Это не только делает систему более надёжной, но и способствует снижению воздействия на окружающую среду.

ООО «БашРТС» просит жителей отнестись с пониманием к временным полётам. Это необходимые меры для обеспечения качественного и стабильного теплоснабжения. Все работы согласованы с Генеральным штабом Вооружённых сил России и диспетчерскими службами.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе пройдут испытания тепловых сетей.