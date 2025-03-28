В Уфе пройдут испытания тепловых сетей

Для подготовки к летнему сезону ремонта ООО «БашРТС» запланировало обязательные испытания тепловых сетей на максимальную температуру в центральной и восточной частях Уфы.

Эта процедура является обязательной и проводится в конце отопительного периода. Её цель — выявить слабые места в трубопроводах, компенсаторах и опорах, а также проверить способность теплосетей компенсировать температурные деформации.

Перед началом испытаний отопление будет отключено в лечебных учреждениях, школах, детских садах и домах, где неисправны регуляторы температуры отопления.

В ходе испытаний температура в системах теплоснабжения будет постепенно повышаться. Максимальное значение температуры теплоносителя будет поддерживаться не более двух часов, после чего параметры вернутся к нормативным значениям.

В случае обнаружения утечек в радиаторах отопления потребителям необходимо оперативно сообщить об этом в управляющую компанию, обслуживающую дом. Список адресов, которые будут подвергнуты испытаниям, можно найти ниже. Испытания на максимальную температуру не приведут к увеличению платы за отопление.

ООО «БашРТС» просит жителей Уфы с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям. Все выявленные в ходе испытаний дефекты систем центрального отопления будут оперативно устранены. Благодаря этим работам повысится качество и надёжность теплоснабжения потребителей в зимний период.

Перечень улиц, попадающих под испытание.