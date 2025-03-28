Садоводам Башкирии дали советы по выбору саженцев

Весна полноправно вступила в свои права и у садоводов прибавилось работы. Научный сотрудник лаборатории дендрологии Южно-Уральского ботанического сада-института Римма Абдуллина рассказала «Электрогазете», как правильно выбрать саженцы.

По словам специалиста, сейчас купить качественные саженцы можно как в специализированных магазинах и садовых центрах, так и в частных питомниках, у проверенных поставщиков на маркетплейсах. У продавца на каждый посадочный материал должен быть сертификат и карантинный талон об отсутствии разных вредителей и болезней.

Саженцы лучше всего покупать с закрытой корневой системой, в контейнерах, так как у открытых нет гарантии приживаемости.

«Ассортимент посадочного материала 15-20 лет назад был менее разнообразным. Самыми популярными были яблони, груши, черная смородина, вишня, малина. Но рынок изменился, стали доступны питомники других регионов России, близкие нам по климатическим условиям, и теперь растения можно пересылать и заказывать онлайн, а также приобретать их на территории наших садовых центров. К существующему ассортименту плодовых культур добавились: абрикосы, виноград, слива, ежевика, голубика, шелковица, лимонник китайский, актинидия, шефердия. Появилась возможность выращивать новые интересные сорта смородины, малины, отличающиеся крупными плодами и хорошими вкусовыми качествами. Активно ведется селекция по выведению зимостойких сортов плодовых культур в соседних Свердловской, Челябинской, Самарской областях», – отметила Римма Абдуллина.

Ранее «Башинформ» публиковал лонгрид, что положено садоводам Башкирии от государства в 2025 году.