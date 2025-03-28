Дороги, электричество и газ – вот что просят садоводы привести в порядок в первую очередь. За три года в Башкирии отремонтировали 84 километра подъездных дорог к 212 СНТ. Общая протяженность подъездных дорог к садовым товариществам в Башкирии составляет 1,5 тысячи километров. Оказалось, две трети этих дорог – бесхозные. Это значит, что за них никто не отвечает и выделить деньги из бюджета на ремонт нельзя. Поэтому Глава Башкирии поручил главам районов и городов активнее ставить на баланс муниципалитетов такие дороги, чтобы власти могли их отремонтировать.



За этот же период власти просубсидировали установку более 10 тысяч приборов учета электроэнергии в СНТ. Энергетические компании тоже включились в работу – на каждый вложенный рубль бюджетных средств они за счет инвестиционных программ добавляют еще три рубля.



Самые активные СНТ уже провели или проводят газ сейчас. Дело в том, что дома в СНТ по поручению президента России вошли в программу социальной догазификации. По результатам инвентаризации территорий СНТ газифицировать можно порядка 15 тысяч домовладений в 423 садовых товариществах 20 муниципалитетов республики. От жителей приняли более 2600 заявок, сети подвели до границ 421 участка.