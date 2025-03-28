Что положено садоводам Башкирии от государства
в 2025 году?
Власти Башкирии продолжают благоустраивать СНТ – на поддержку инфраструктуры четвертый год подряд выделяют деньги, появились гранты лучшим товариществам, обучение для председателей и «цифровой помощник» для председателей. Рассказываем, кто может рассчитывать на поддержку и чем помогут.
«Мы хотим прийти в каждое реально живущее СНТ и помочь с дорогами, водо- и электроснабжением, уборкой мусора, обеспечением безопасности во всех смыслах. Сделать все это мы можем только совместно с вами. Но для этого у вас должен быть порядок в документах, все должно быть легально, в том числе с системой управления СНТ, землей, налогообложением. И в этом случае мы сможем перейти к решению вопросов по развитию инфраструктуры», – сказал Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на форуме «СМАРТ-садовод».
За последние четыре года на поддержку садоводов в Башкирии направили 583 млн рублей. В 2025 году на отсыпку и ремонт подъездных и внутренних дорог СНТ, проведение газа и замену электрических счетчиков выделят 225 млн рублей. Деньги дадут СНТ с активной позицией!
ДЕЛА В ПОРЯДКЕ
Садоводам есть кому задать вопросы – в Башкирии заработало Управление по развитию садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ или сокращенно ГКУ УРСО РБ. Его задача – помочь СНТ привести в порядок документы, получить субсидии и гранты, вести диалог с органами местного самоуправления, получить ответы на юридические и организационные вопросы. Так что в любой непонятной ситуации обращайтесь в ГКУ УРСО РБ по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 54а, телефон: +7(347)266-84-26, электронная почта: office@sntrb.ru.

В управлении также проводят регистрацию и верификацию в государственной информационной системе «Мой сад – Башкортостан». Это единая база данных о СНТ республики с реестром членов СНТ, информацией об объектах. В системе можно увидеть все изменения в товариществе, включая продажу и покупку садовых участков. Здесь же можно вести учет, проводить дистанционные собрания по тем или иным вопросам. В систему уже внесли сведения по всем СНТ, более половины уже активно ее используют. Система будет дополняться новыми возможностями.

Чтобы повысить эффективность управления каждого конкретного СНТ, председателей отправляют на бесплатное обучение. На базе Башкирского государственного аграрного университета при поддержке Фонда грантов главы республики разработали учебную программу «Управление садоводческим некоммерческим объединением». Обучение прошли больше 200 председателей СНТ с выдачей свидетельства государственного образца.
ЧЕМ ПОМОГУТ В ЭТОМ ГОДУ?
В этом году стал шире круг позиций, на которые садоводам дадут денег. СНТ может вернуть 50% или 90% от понесенных затрат в зависимости от вида проведенных работ.

Субсидию 90% дадут на:
• покупку огнетушителей, пожарных щитов и мотопомп, противопожарных резервуаров;
• комплексные кадастровые работы;
• обустройство мест для размещения площадок ТКО, покупку площадок накопления ТКО и контейнеров;
• на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капремонт объектов внутренней инфраструктуры;
• на проведение госэкспертизы проектов;
• на технический надзор и строительный контроль;
Субсидию 50% дадут на:
• строительство и ремонт систем водоснабжения и газоснабжения, внутренних дорог;
• покупку оборудования для ремонта систем водоснабжения: насосов, пожарных гидрантов, запорной арматуры, блоков автоматики для управления системой водоснабжения.

Чтобы попасть в программу субсидирования, нужно провести общее собрание садоводов и принять на нем решение участвовать. Дальше все подробности председателю сада расскажут в Управлении по развитию СНТ.
кстати
Садоводы могут продавать излишки своего урожая и не платить налоги. Это написано в ст. 217 п. 13 Налогового кодекса РФ. Но участок должен быть не больше 50 соток, а урожай выращен без привлечения наемных работников. По распоряжению Радия Хабирова во всех городах и районах Башкирии открыли бесплатные оборудованные места для садоводов, где все желающие могут продать излишки своего урожая.
ПОЛМИЛЛИОНА ЛУЧШИМ СНТ
Помимо компенсации расходов, садоводы могут принять участие в конкурсе «Лучшее садовое товарищество» и получить грант 500 тысяч рублей. В этом году конкурсная комиссия определит 14 победителей. Эти деньги можно потратить на установку спортивных или игровых зон, зон отдыха, общественных построек, обеспечение территории системами видеонаблюдения, экстренного вызова охраны и средства пожаротушения.
ОПЫТ САМЫХ АКТИВНЫХ
Дороги, электричество и газ – вот что просят садоводы привести в порядок в первую очередь. За три года в Башкирии отремонтировали 84 километра подъездных дорог к 212 СНТ. Общая протяженность подъездных дорог к садовым товариществам в Башкирии составляет 1,5 тысячи километров. Оказалось, две трети этих дорог – бесхозные. Это значит, что за них никто не отвечает и выделить деньги из бюджета на ремонт нельзя. Поэтому Глава Башкирии поручил главам районов и городов активнее ставить на баланс муниципалитетов такие дороги, чтобы власти могли их отремонтировать.

За этот же период власти просубсидировали установку более 10 тысяч приборов учета электроэнергии в СНТ. Энергетические компании тоже включились в работу – на каждый вложенный рубль бюджетных средств они за счет инвестиционных программ добавляют еще три рубля.

Самые активные СНТ уже провели или проводят газ сейчас. Дело в том, что дома в СНТ по поручению президента России вошли в программу социальной догазификации. По результатам инвентаризации территорий СНТ газифицировать можно порядка 15 тысяч домовладений в 423 садовых товариществах 20 муниципалитетов республики. От жителей приняли более 2600 заявок, сети подвели до границ 421 участка.

Текст: Станислав Шахов.

Фото: Олег Яровиков, Минсельхоз РБ, Валерия Любина.

Верстка: Валерия Любина.

28.03.2025.