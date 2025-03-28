«Мы хотим прийти в каждое реально живущее СНТ и помочь с дорогами, водо- и электроснабжением, уборкой мусора, обеспечением безопасности во всех смыслах. Сделать все это мы можем только совместно с вами. Но для этого у вас должен быть порядок в документах, все должно быть легально, в том числе с системой управления СНТ, землей, налогообложением. И в этом случае мы сможем перейти к решению вопросов по развитию инфраструктуры», – сказал Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на форуме «СМАРТ-садовод».