Названы сроки завершения реконструкции улицы Максима Рыльского в Уфе

Капитальный ремонт улицы Максима Рыльского в столичном микрорайоне Сипайлово планируют завершить в 2027–2028 годах. Об этом в интервью ЦУР Башкортостана рассказал глава Октябрьского района Уфы Антон Тарасов.

«В 2024 году мы начали ремонт инженерных сетей, который будет продолжен, а в 2027–2028 годах запланирован полный капремонт, обновим асфальтовое покрытие, обустроим техполосы и тротуары. Это поэтапная работа», — пояснил гость эфира.

Также Антон Тарасов отметил, что в 2025 году власти благоустроят более одного километра территории в Кошкином лесу.

«Установим малые архитектурные формы, скамейки, скворечники, сейчас продумываем источники финансирования по освещению, выполним асфальтирование», — прокомментировал он.

Напомним, первый этап реконструкции улицы Максима Рыльского стартовал в июне 2024-го.