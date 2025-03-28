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28 Марта , 15:55
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Каждый житель Башкирии сможет посадить «свое» дерево в акции «Сад памяти»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Башкирии с 26 апреля по 26 мая состоится международная ежегодная акция по высадке деревьев «Сад памяти» в честь погибших в Великой Отечественной войне и на специальной военной операции. В этом году, в год 80-летия Великой Победы, акция «Сад памяти» приобретает гораздо более масштабный характер, отметили на круглом столе в информационном агентстве «Башинформ».

«Если акция „Зеленая Башкирия“ преимущественно проходит на территории городов и сел, то акция „Сад памяти“ проводится на территории государственного лесного фонда, то есть в лесах, на местах вырубок. Локации для посадок мы уже подготовили, они размещены на сайте Сад памяти.рф. Любой желающий может выбрать себе время и место для участия в акции. Всем необходимым инвентарём, посадочным материалом, защитными масками мы обеспечим. От вас — только сапоги и рабочая одежда, — рассказал заместитель министра лесного хозяйства РБ Альберт Закиров. — Все наши лесхозы и лесничества участвуют в акции. Поэтому мы готовы принять любого желающего, трудовые коллективы практически повсеместно. Приезжайте и сажайте».

В прошлом году Башкирия заняла третье место среди самых результативных регионов России по количеству высаженных деревьев в рамках весенней акции «Сад памяти». Тогда 133 тысячи человек высадили более 2,250 млн саженцев и сеянцев на общей площади свыше 663 гектаров. По итогам осенней акции «Сохраним лес» республика вошла в Топ-10 лучших регионов страны по лесовосстановлению. 100 тысяч участников этой акции высадили прошлой осенью около 1,5 млн саженцев и сеянцев.

Как отметил, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа», Альберт Закиров, в регионе баланс восстановления выше, чем выбытие лесов, и составляет порядка 10-15 процентов.

«Лесовосстановительные мероприятия мы проводим в рамках федерального проекта „Сохранение лесов“. Каждый год лесов в республике высаживается больше, чем мы вырубаем», — подчеркнул он.

Приоритет при лесовосстановлении отдаётся хвойным породам. 97 процентов посадок в регионе приходится на хозяйственно-ценные породы деревьев — сосну и ель.

«Именно этими породами мы восстанавливаем леса. 99 процентов семенного материала — из башкирских лесных питомников. Все наши лесхозы имеют свои питомники. Они сами собирают семенной материал, из которого затем получают сеянцы», — подытожил Альберт Закиров.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Автор:Галина Бахшиева
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