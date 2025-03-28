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28 Марта , 13:31
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19 апреля стартует акция по посадке деревьев «Зеленая Башкирия»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

19 апреля в республике стартует акция по посадке деревьев «Зеленая Башкирия», сообщил на круглом столе в агентстве «Башинформ» заместитель министра ЖКХ региона Вилорий Угаров. Напомним, республиканская акция «Зеленая Башкирия» проводится ежегодно весной и осенью. Ее главная цель — улучшение экологической обстановки, создание более комфортной среды для проживания.

«17 марта премьер-министр Андрей Назаров подписал распоряжение о датах проведения и экологических субботников и акции „Зеленая Башкирия“. Согласно подписанному документу, субботники пройдут 12, 19 и 26 апреля. Акция „Зеленая Башкирия“ этой весной пройдет с 19 апреля по 10 мая, осенью — с 20 сентября по 4 октября», — уточнил Вилорий Угаров.

Валерий Шахов заместитель министра ЖКХ региона Вилорий Угаров
заместитель министра ЖКХ региона Вилорий УгаровФото:Валерий Шахов

Как отметил на круглом столе замминистра жилищно-коммунального хозяйства РБ, с приходом ранней весны все муниципалитеты уже приступили к благоустройству своих территорий, общественных пространств, парков и скверов. Уборка от мусора проводится практически повсеместно.

«В прошлом году достаточно активно поработали все муниципалитеты. В рамках акции „Зеленая Башкирия" – 2024 высадили восемь тысяч крупномерных деревьев, 159 тысяч саженцев, появилось 106 новых тематических аллей. В этом году, в честь празднования 80-летия Великой Победы, у нас будет разбито много именно тематических аллей. Их точное число станет известно уже на следующей неделе, информация из городов и районов по ним пока еще поступает», — пояснил Вилорий Угаров.

Так, например, в Межгорье вдоль улицы 40 лет Победы появится аллея Победы, на которой высадят восемь кустов спиреи и шесть крупномерных яблонь. В Туймазинском районе планируется разбить четыре новые тематические аллеи. Среди них — аллея, посвященная празднованию 80-летия Великой Победы в селе Кандрыкуль, аллея памяти 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в селе Кожай-Андреево.

Между тем в столице Башкирии сейчас также прорабатывается создание новых аллей, сообщил журналистам замначальника управления ЖКХ Уфы Данил Галиулин.

«К началу апреля понимание будет», — добавил он.

Валерий Шахов замначальника управления ЖКХ Уфы Данил Галиулин
замначальника управления ЖКХ Уфы Данил ГалиулинФото:Валерий Шахов
Автор:Галина Бахшиева
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