19 апреля стартует акция по посадке деревьев «Зеленая Башкирия»

19 апреля в республике стартует акция по посадке деревьев «Зеленая Башкирия», сообщил на круглом столе в агентстве «Башинформ» заместитель министра ЖКХ региона Вилорий Угаров. Напомним, республиканская акция «Зеленая Башкирия» проводится ежегодно весной и осенью. Ее главная цель — улучшение экологической обстановки, создание более комфортной среды для проживания.
«17 марта премьер-министр Андрей Назаров подписал распоряжение о датах проведения и экологических субботников и акции „Зеленая Башкирия“. Согласно подписанному документу, субботники пройдут 12, 19 и 26 апреля. Акция „Зеленая Башкирия“ этой весной пройдет с 19 апреля по 10 мая, осенью — с 20 сентября по 4 октября», — уточнил Вилорий Угаров.
Как отметил на круглом столе замминистра жилищно-коммунального хозяйства РБ, с приходом ранней весны все муниципалитеты уже приступили к благоустройству своих территорий, общественных пространств, парков и скверов. Уборка от мусора проводится практически повсеместно.
«В прошлом году достаточно активно поработали все муниципалитеты. В рамках акции „Зеленая Башкирия" – 2024 высадили восемь тысяч крупномерных деревьев, 159 тысяч саженцев, появилось 106 новых тематических аллей. В этом году, в честь празднования 80-летия Великой Победы, у нас будет разбито много именно тематических аллей. Их точное число станет известно уже на следующей неделе, информация из городов и районов по ним пока еще поступает», — пояснил Вилорий Угаров.
Так, например, в Межгорье вдоль улицы 40 лет Победы появится аллея Победы, на которой высадят восемь кустов спиреи и шесть крупномерных яблонь. В Туймазинском районе планируется разбить четыре новые тематические аллеи. Среди них — аллея, посвященная празднованию 80-летия Великой Победы в селе Кандрыкуль, аллея памяти 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в селе Кожай-Андреево.
Между тем в столице Башкирии сейчас также прорабатывается создание новых аллей, сообщил журналистам замначальника управления ЖКХ Уфы Данил Галиулин.
«К началу апреля понимание будет», — добавил он.