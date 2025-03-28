19 апреля стартует акция по посадке деревьев «Зеленая Башкирия»

Как отметил на круглом столе замминистра жилищно-коммунального хозяйства РБ, с приходом ранней весны все муниципалитеты уже приступили к благоустройству своих территорий, общественных пространств, парков и скверов. Уборка от мусора проводится практически повсеместно.

«В прошлом году достаточно активно поработали все муниципалитеты. В рамках акции „Зеленая Башкирия" – 2024 высадили восемь тысяч крупномерных деревьев, 159 тысяч саженцев, появилось 106 новых тематических аллей. В этом году, в честь празднования 80-летия Великой Победы, у нас будет разбито много именно тематических аллей. Их точное число станет известно уже на следующей неделе, информация из городов и районов по ним пока еще поступает», — пояснил Вилорий Угаров.

Так, например, в Межгорье вдоль улицы 40 лет Победы появится аллея Победы, на которой высадят восемь кустов спиреи и шесть крупномерных яблонь. В Туймазинском районе планируется разбить четыре новые тематические аллеи. Среди них — аллея, посвященная празднованию 80-летия Великой Победы в селе Кандрыкуль, аллея памяти 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в селе Кожай-Андреево.

Между тем в столице Башкирии сейчас также прорабатывается создание новых аллей, сообщил журналистам замначальника управления ЖКХ Уфы Данил Галиулин.

«К началу апреля понимание будет», — добавил он.