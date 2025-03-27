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27 Марта , 12:43

Жителям Башкирии пояснили, как получить пенсионные накопления одной суммой

В Социальном фонде рассказали, можно ли забрать единовременно всю сумму накопительной пенсии.

Валерий Шахов, архивное фото
Фото:Валерий Шахов, архивное фото

Получить пенсионные накопления единой выплатой можно, если размер накопительной пенсии не более 10% от общероссийского прожиточного минимума пенсионера, пояснили в СФР.

Если у вас есть пенсионные накопления, то снять их можно начиная с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам или при праве на досрочную пенсию.

Тип выплаты определяется в зависимости от величины общероссийского прожиточного минимума пенсионера. В 2025 году он составляет 15 250 рублей.

«Если расчетный размер накопительной пенсии получится 10% и менее от величины этого прожиточного минимума (1525 рублей), будет назначена единовременная выплата. Если больше, назначат накопительную пенсию», — уточнили в Фонде.

КАК ПОСЧИТАТЬ?

Например, к 2025 году у работника сформировались накопления в размере 300 тысяч рублей. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии по закону составляет 22,5 года (270 месяцев).
300 000 рублей : 270 месяцев = 1 111 рублей.

1 111 рублей меньше 1 525 рублей. Соответственно, в этом случае все пенсионные накопления выплатят единовременно. 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ?

Для получения выплаты следует обратиться в клиентскую службу Соцфонда, в ваш негосударственный пенсионный фонд (если выбрали его для управления вашими накоплениями).

Информацию о размере пенсионных накоплений и страховщике можно узнать в выписке из индивидуального лицевого счета.

Как ранее сообщал Башинформ, социальные пенсии в России с 1 апреля 2025 года повысятся на более чем 14,5%.

Автор:Галина Бахшиева
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