Мишустин объявил о повышении социальных пенсий в России

Социальные пенсии в России с 1 апреля 2025 года повысятся на более чем 14,5%. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Напомним, выплаты получают люди с инвалидностью и потерявшие кормильца, а также жители, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Речь идет о мужчинах старше 70 и женщинах, достигших возраста 65 лет.

Также пенсии увеличатся для военнослужащих, участников Великой Отечественной войны и других категорий граждан. Вырастут и надбавки к пенсиям для летчиков-испытателей и космонавтов. Всего такая индексация коснется около 4,2 млн человек. На эти цели в бюджете уже предусмотрены 85 млрд рублей.

«Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства», — подчеркнул Мишустин.

Напомним, средний размер страховой пенсии для неработающих и работающих пенсионеров в 2025 году составляет более 23,4 тысячи рублей, а страховых пенсий по старости — свыше 24,1 тысячи рублей. С 1 февраля их проиндексировали на 9,5%. Также увеличен размер некоторых страховых и социальных выплат для ветеранов боевых действий, инвалидов, семей с детьми.