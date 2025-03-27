В Уфе приставы помогли потерявшему память дедушке

Судебные приставы помогли потерявшему память дедушке. В здание управления сегодня вошел пожилой мужчина со словами: «Помогите, я потерялся». На посту в это время находился судебный пристав Фадис Камалов, он проводил пожилого человека внутрь помещения и попросил его документы. Передав по рации, что требуется помощь, Фадис Камалов начал изучать документы дедушки, искать адрес и номер телефона для связи с родственниками. К ним подошел еще один пристав. Выяснив, что произошло, он позвонил в поисковый отряд «ЛизаАлерт» и передал информацию волонтерам. Оказалось, что дедушку вот уже четвертый день ищут родственники и добровольцы. Активисты спасательного отряда выехали в управление республиканской службы судебных приставов.

До прибытия волонтеров приставы находились рядом с дедушкой. Пожилой мужчина рассказал, что уже несколько дней скитается по городу, спит и ест где получится. Адрес свой забыл, а из близких никого не помнит. Спустя 20 минут прибыл активист спасательного отряда «ЛизаАлерт» Башкортостан. Выяснилось, что за помощью в отряд обратилась супруга пенсионера. Ей сообщили, что муж найден и скоро приедет домой.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии приставы ищут спрятанный автомобиль должника.