В Башкирии приставы ищут спрятанный автомобиль должника

Судебные приставы Уфимского районного отделения разыскивают автомобиль, переданный на ответственное хранение взыскателю. За сокрытие арестованного имущества заявителю грозит уголовная ответственность сроком до 2 лет. Пристав наложил арест на имущество должника. Легковой автомобиль марки Toyota RAV 4 был передан на ответственное хранение взыскателю. Но заявитель решила не упускать момент и скрыла машину не только от должника, но и от представителей закона. Где спрятано имущество на данный момент — неизвестно.

В отношении взыскателя дознаватель ведомства возбудил уголовное дело. Автомобиль объявили в исполнительный розыск.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении или передвижении автомобиля марки Toyota RAV 4 с госномером В691РХ 702, просят сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефону: 8 (347) 273-56-40 или в Уфимское районное отделение ГУФССП России по РБ: 8 (347) 227-65-13.