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27 Марта , 17:05

В Уфе названы сроки и уровни максимальных подъемов рек

В администрации Уфы на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС были названы сроки и уровни максимальных подъемов рек.  

В первую очередь было отмечено, что в этом году река Белая вскрылась на 19 дней раньше обычного. Аномально теплая погода, несвойственная нашему региону в это время, привела к затору льда около Бельского моста в районе Монумента Дружбы. Ситуацию удалось исправить силами спасателей управления гражданской защиты Уфы.

По словам и. о. начальника Башгидрометцентра Алексея Перонко, максимальные подъемы уровня воды на реках города ожидаются в первой декаде апреля. Они достигнут следующих показателей: Белая (590–690 см), Уфа (630–730 см), Дема (550–650 см).

О текущей паводковой обстановке доложил начальник управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин. Так, на контроле находятся 4 участка в Дёмском и Кировском районах – все связаны с переливами дорог. Учитывая прогноз, службы ожидают подтопление 16 жилых домов частного сектора и 155 придомовых участков в микрорайонах Кооперативная поляна, Нижегородка и Затон; придомовых участков в 5 СНТ Дёмского района; 12 участков дорог в Дёмском, Калининском, Кировском, Ленинском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах.

Для проведения работ и ликвидации последствий половодья в Уфе будут привлечены свыше 1400 человек, более 380 единиц техники и 60 плавсредств. В круглосуточном режиме работают 14 противопаводковых штабов, подготовлены к развертыванию 45 пунктов временного размещения общей вместимостью более 6000 человек.

Ранее сообщалось, что в Башкирии оценили масштаб второй волны весеннего паводка. 

Автор:Сергей Николаев
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