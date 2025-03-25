В Башкирии оценили масштаб второй волны весеннего паводка

В ходе брифинга на телеканале БСТ эксперты и руководители районных администраций оценили вероятность и силу второй волны весеннего паводка. Напомним, с 16 по 19 марта из-за резкого потепления в Башкирии произошло вскрытие многих рек, что привело к ледовым заторам и резкому подъему воды, вызвавшему подтопления целого ряда населенных пунктов.

По словам заместителя премьер-министра РБ Ирека Сагитова, в республике было зафиксировано 56 случаев подтопления в 25 муниципалитетах. В результате был подтоплен 121 жилой дом, 341 придомовой участок, 29 участков дорог и 5 низководных мостов.

Сейчас на контроле находится 6 ситуаций в 2 муниципальных районах и 1 городском округе, связанных с затоплением 5 придомовых территорий, 4 участков дорог и 1 моста. Подтопленных домов и садовых участков нет.

Одним из наиболее пострадавших от паводка населенных пунктов Башкирии стала деревня Азово Архангельского района. Как пояснил глава районной администрации Айрат Саитгалин, сейчас вода уходит, прекращены аварийно-спасательные работы, началось восстановление территории. Проводится оценка ущерба.

Стабильная ситуация наблюдается и в других районах республики, на территории которых находятся опасные в паводковом отношении горные реки. По словам заместителя главы администрации Белорецкого района Юрия Точилкина, первая волна поводка уже пройдена. Сложная ситуация наблюдалась с 17 по 21 марта, на контроле были случаи подтопления в трех населенных пунктах. Вторая волна весеннего половодья ожидается в течение ближайших полутора-двух недель, но она будет менее опасной, чем первая.

Глава администрации Нуримановского района Вилдан Ситдиков отметил, что масштабный паводок у них еще не начался, но силы и средства прошли проверку и готовы к разным вариантам развития событий.

Согласно озвученным в ходе брифинга данным Башгидромета, конец марта ожидается аномально теплым, на 4-6 градусов выше нормы. К концу недели температура начнет повышаться до +14 в дневные часы, что вызовет интенсивное таяние снега и льда.

По словам председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, уровень реки Белой сейчас пока снижается, это связано с тем, что в южной зоне пики половодья уже прошли. Однако при этом в северо-восточной зоне будет увеличиваться объем сброса воды с водохранилищ, плюс есть еще река Дёма, которая находится в режиме развития половодья. Одним словом, спасатели не расслабляются. Но сильных рисков по подтоплениям эксперты не видят, ситуация находится под контролем.