В районе Башкирии наградили памятной медалью единственного фронтовика

Во время встречи с руководителем муниципалитета Ахматдин Фахретдинович спрашивал, как служат наши бойцы на фронте.

«Поговорили обо всем. Он спрашивал о наших бойцах, о переговорах, об их обеспечении и настроении. Переживает за них, но твёрдо уверен, что дождётся, встретит наших бойцов-победителей и с гордостью пожмет им руку. Как победитель — победителям», — отметил Дамин Юланов.

Ранее глава администрации Октябрьского Алексей Пальчинский вручил юбилейную медаль 100-летней труженице тыла Анне Сергеевне Зориной.