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27 Марта , 10:27
80-летие Великой Победы

В районе Башкирии наградили памятной медалью единственного фронтовика

телеграм-канал главы администрации Зианчуринского района Дамина Юланова
Фото:телеграм-канал главы администрации Зианчуринского района Дамина Юланова

Единственного в Зианчуринском районе ветерана Великой Отечественной войны Ахматдина Фахретдиновича Халитова наградили памятной медалью в честь 80-летия Победы. С поздравлениями к фронтовику пришёл глава районной администрации Дамин Юланов.

«Как же хочется, чтобы наш единственный на весь район ветеран Великой Отечественной войны Ахматдин Фахретдинович Халитов жил и радовал нас дольше», — пишет Юланов в соцсетях.

телеграм-канал главы администрации Зианчуринского района Дамина Юланова
Фото:телеграм-канал главы администрации Зианчуринского района Дамина Юланова

По его словам, Ахматдин Фахретдинович, несмотря на почтенный возраст, живо интересуется обстановкой в стране, мире и особенно новостями из зоны проведения специальной военной операции.

телеграм-канал главы администрации Зианчуринского района Дамина Юланова
Фото:телеграм-канал главы администрации Зианчуринского района Дамина Юланова

«Слишком часто стараюсь его не беспокоить, ведь заглянув к нему, он тут же начинает суетиться и без чашки чая не отпустит. Но как он себя чувствует и в чём нуждается — всегда на моём личном контроле. Сегодня навестил Ахматдин-бабая вновь, вручил ему медаль 80-летия Победы. Его глубокие, добрые, мудрые глаза сдерживали слезы. Он бережно сложил удостоверение и убрал в шкаф. Может быть, для кого-то это просто медаль, но для человека, который благодаря своему мужеству и бесстрашию, несомненной вере в победу, дошёл до Германии, важна каждая годовщина знаменательного дня — Дня Победы», — написал Дамин Юланов в своих соцсетях.

телеграм-канал главы администрации Зианчуринского района Дамина Юланова
Фото:телеграм-канал главы администрации Зианчуринского района Дамина Юланова

Во время встречи с руководителем муниципалитета Ахматдин Фахретдинович спрашивал, как служат наши бойцы на фронте.

«Поговорили обо всем. Он спрашивал о наших бойцах, о переговорах, об их обеспечении и настроении. Переживает за них, но твёрдо уверен, что дождётся, встретит наших бойцов-победителей и с гордостью пожмет им руку. Как победитель — победителям», — отметил Дамин Юланов.

Ранее глава администрации Октябрьского Алексей Пальчинский вручил юбилейную медаль 100-летней труженице тыла Анне Сергеевне Зориной.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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