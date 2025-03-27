В ГАИ Башкирии сообщили, где проходят массовые проверки водителей

В эти минуты в Бирском районе на 103 км автодороги Уфа – Янаул проходят массовые проверки водителей. Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, рейды проводят инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС МВД по РБ, сотрудники местной ГАИ и Федеральной службы судебных приставов.

Тактика сплошных проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги. Мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений ПДД, в том числе и пресечение пьяного вождения, выявление должников и нарушение правил перевозки детей.