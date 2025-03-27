ГАИ проводит сплошные проверки пассажирского транспорта в Уфе. С раннего утра экипажи ДПС совместно с сотрудниками подразделений технического контроля работают на улице Большая Шерстомойная, сообщили в столичной госавтоинспекции.



Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мэр Уфы открыл велосезон и отправился в рейд по улицам города.