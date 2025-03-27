Пенсионеры в Башкирии будут ездить на электричках за полцены

С 1 апреля по 31 октября пенсионеры и другие категории граждан, имеющие льготы (ветераны труда, труженики тыла, пострадавшие в период политических репрессий, ветераны военной службы), получат скидку в 50% на проезд в пригородных поездах. Такая возможность предоставляется минтрансом Башкирии для повышения доступности пригородного железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Для оформления билета со скидкой нужно предоставить документ, подтверждающий право на льготы (пенсионное удостоверение и др.), а также подтвердить документально место жительства на территории региона.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на Ураза-байрам в Башкирии изменится расписание электричек.